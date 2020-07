Migranti, Lamorgese: "Tamponi a tutti quelli che sbarcano in Sicilia e nelle altre regioni" (Di mercoledì 22 luglio 2020) « Massima e costante è l’attenzione rivolta alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini , soprattutto in quelle regioni che in questo momento sono maggiormente esposte agli sbarchi». Lo ha... Leggi su feedpress.me

LegaSalvini : A LAMPEDUSA ESPLODE LA RABBIA DELLA GENTE CONTRO LA LAMORGESE: «VERGOGNATI» - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai ce… - HuffPostItalia : Luciana Lamorgese a Sarraj: 'Evacuare i migranti dai centri libici' - Ivic94757448 : RT @il_cupo: Luciana Lamorgese promette rigore a Lampedusa, 8 migranti sbarcano e spariscono durante la visita del ministro. Poi ne arrivan… - ilSicilia : #Cronaca #Politica Migranti: Lamorgese punta a fare tamponi a tutti quelli che sbarcano -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lamorgese

Roma, 22 lug 17:00 - (Agenzia Nova) - Migranti: Lamorgese, prossima settimana sarò in Tunisia per incontri istituzionali - "La prossima settimana sarò in Tunisia per incontrare il presidente della Rep ...“In prospettiva si sta lavorando – ha detto Lamorgese – per assicurare tamponi a tutti gli stranieri sbarcati”. “Segnalo inoltre che sono in corso le procedure per individuare due navi da destinare ...