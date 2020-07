Camerota, Pd-choc: “Fratelli d’Italia, menzogneri come Hitler” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCamerota (Sa) – Ricorre ad un infelice quanto arduo paragone comunicativo, il Pd di Camerota, per far prevalere le proprie posizioni (successivamente pur argomentate) nei confronti dell’avversario politico-Fratelli d’Italia. Il circolo Pd di Camerota scrive: “‘Più grossa è la bugia e più la gente la crederà’. Questa frase fu pronunciata a suo tempo da uno dei personaggi più funesti che la storia ricordi, Adolf Hitler. A quanto pare, una parte della destra del nostro Paese si uniforma perfettamente a questo ‘modo’ di fare politica, adottando la menzogna come mezzo di propaganda e strategia”. Il comunicato continua: “come circolo Pd Camerota, essendo stati chiamati in ... Leggi su anteprima24

Ancora sotto choc la comunità di Camerota per la tragica scomparsa del giovane farmacista, vittima di un incidente stradale. Il 31enne Federico Giuliani – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – era ...

Tragedia ieri sera a Marina di Camerota. Federico Giuliani, farmacista di 31 anni, ha perso la vita mentre era a bordo della sua moto. Una giovane vita spezzata nello schianto che si è verificato into ...

