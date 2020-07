Anticipazioni Una Vita 20-25 luglio: Antonito rischia l’arresto, Emilio e Cinta si baciano per la prima volta (Di giovedì 16 luglio 2020) Anticipazioni Una Vita 20-25 luglio: cosa vedremo la settimana prossima nella soap spagnola? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Una Vita lunedì 20 luglio: Genoveva torna ad Acacias con Alfredo Sappiamo che Genoveva si risposerà con un banchiere, dopo la morte di Samuel: si tratta di Afredo Bryce, anziano socio del Banco Americano. Abbiamo anche anticipato che l’uomo non piacerà a Felipe, che inizierà ad indagare su di lui e sulla ragazza. Scoprirà così l’esistenza dell’ex protettore di lei, Cristobal, che ha fatto uccidere l’Alday. L’Alvarez Hermoso chiederà spiegazioni alla Salmeron. Intanto Acacias è in festa per il ritorno di Emilio, che ha passato una notte in prigione per aver ... Leggi su pianetadonne.blog

