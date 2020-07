Milano, 23enne accoltellato sull’autobus: è caccia all’aggressore (Di lunedì 13 luglio 2020) Un giovane di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato su un autobus a Milano, la polizia è sulle tracce dell’aggressore Intorno alle 21.30 di domenica un giovane di 23 anni è stato accoltellato mentre era a bordo di un autobus a Milano. Non si conoscono ancora i motivi per cui … L'articolo Milano, 23enne accoltellato sull’autobus: è caccia all’aggressore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

