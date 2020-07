"Salvini ha fatto bene". Sgarbi, è un tornado di insulti in diretta contro i grillini: "Dementi e disabili mentalmente" | Video (Di sabato 11 luglio 2020) Un anno dopo il Papeete, Vittorio Sgarbi difende la scelta di Matteo Salvini di rompere con il Movimento 5 Stelle: "Ha fatto bene - spiega il critico e parlamentare in collegamento con Stasera Italia -, non si può governare con quei Dementi che anche oggi danno la prova di quello che sono, per esempio con la vicenda benetton. Se ne vadano, liberino lo Stato dalla loro presenza ingiustificata, non hanno ideologia, un principio, un'idea una coerenza". "Perlomeno - conclude Sgarbi - Salvini sta in posizioni regolari di una politica che è fatta di scelte e orientamenti e non di gente disorientata e disabile mentalmente come sono questi". E Alfredo Pedullà, direttore de La Notizia Giornale e ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: il governo decida presto su Autostrade perché la Liguria è isolata e di fatto sotto sequestro, è una situ… - LegaSalvini : DANILO TONINELLI INSULTA MATTEO SALVINI: 'SQUALLIDO E VOLGARE' - marcofurfaro : Il capo del partito che ha fregato 49 milioni di euro agli italiani, Salvini, oggi dice che la Lega ha fatto suoi i… - fasanellisimone : RT @StaseraItalia: 'Salvini ha fatto bene a prendere le distanze dal M5S' Parla @VittorioSgarbi a #StaseraItalia Speciale - Steno5Stelle : RT @carlakak: D.Toninelli: Chi ha fatto crollare il Ponte lo ha pagato ma non ricostruitruito e se ci fossi ancora io i Benetton lo vedrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini fatto Salvini-Lucarelli Ecco chi è il presidente dell’Ordine Il Fatto Quotidiano Vittorio Sgarbi a Stasera Italia difende Salvini: "M5s dementi e disabili mentalmente, ha fatto bene a mollarli"

Un anno dopo il Papeete, Vittorio Sgarbi difende la scelta di Matteo Salvini di rompere con il Movimento 5 Stelle: "Ha fatto bene - spiega il critico e parlamentare in collegamento con Stasera Italia- ...

Recovery, tensioni Conte – Rutte: “Garanzie”. L’Italia: “Non siete la troika”

Che questa, nel tour europeo di Giuseppe Conte per trovare alleati in Europa sul Recovery Fund – o quanto meno provare ad ammorbidire le posizioni degli avversari -, non sarebbe stata la tappa più fac ...

Un anno dopo il Papeete, Vittorio Sgarbi difende la scelta di Matteo Salvini di rompere con il Movimento 5 Stelle: "Ha fatto bene - spiega il critico e parlamentare in collegamento con Stasera Italia- ...Che questa, nel tour europeo di Giuseppe Conte per trovare alleati in Europa sul Recovery Fund – o quanto meno provare ad ammorbidire le posizioni degli avversari -, non sarebbe stata la tappa più fac ...