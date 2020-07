Aumentano i contagi da coronavirus. Il 36,7% dei nuovi in Lombardia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono saliti a 242.149 i casi totali di coronavirus registrati in Italia: dei 193 nuovi casi (ieri erano stati 138 in più del giorno precedente), il 36,7% (71) è stato rilevato in Lombardia, il 25,3% (49) in Emilia Romagna. Solo quattro le regioni (Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta e Molise) in cui non sono stati registrati nuovi casi. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, gli attualmente positivi sono 13.595 (647 in meno di ieri), i dimessi/guariti 193.640 (825 in più). Il numero dei morti è salito a 34.914, con 15 nuovi decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 30). I pazienti in terapia intensiva sono 71 (uno in più di ieri), i ricoverati con sintomi 899 (-41) e quelli in isolamento domiciliare 12.625 (-607). In tredici regioni (Marche, ... Leggi su agi

