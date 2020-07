Andrea Damante, violate le norme Covid durante la serata: discoteca chiusa per 5 giorni (Di martedì 7 luglio 2020) Andrea Damante finisce nella bufera. Il popolare dj veronese, che da qualche mese è tornato insieme alla influencer Giulia De Lellis, è finito al centro delle polemiche dopo aver... Leggi su leggo

