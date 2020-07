Donnarumma Juventus, possibile blitz di Paratici: pronto il maxi ingaggio (Di domenica 5 luglio 2020) Donnarumma Juventus – La Juventus resta in agguato su Gigio Donnarumma. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris starebbe aspettando con molto interesse i colloqui sul rinnovo ( per adesso infruttuosi) tra il portiere della Nazionale e il Milan. Dal momento che l’estremo difensore rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021. Juventus dunque pronta ad approfittare di un mancato accordo tra club e calciatore, proponendo un maxi ingaggio al giovane portiere. Donnarumma Juventus, blitz di Paratici Nel caso in cui le trattative del prolungamento e adeguamento contrattuale dovessero fallire, ecco che i bianconeri potrebbero ritornare prepotentemente in gioco, proponendo al portiere nativo di Castellammare di Stabia un contratto quinquennale a 6 milioni di euro più ... Leggi su juvedipendenza

