Stefano De Martino lontano da Belen Rodriguez | “E’ dura da soli”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 28 aprile 2020)Dein quarantena senza: “Da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli” E’ stato un grosso spavento quello che si sono presi i tanti fan della coppia formata da, visto che lui ha annunciato che da questo momento vivrà da solo. Inoltre, il tono di voce e l’espressione diDesono apparsi molto giù di morale. La notizia è apparsa strana, se si pensa che in questo periodo di quarantena la coppia ha spesso condiviso attimi della propria quotidianità insieme, soprattutto attraverso il profilo di, con il loro figlio Santiago. Ma cos’è successo tanto da portare i due innamoratissimi coniugi a non vivere più insieme? A spiegarlo e chiarirlo è stato proprio: “Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo ...