L’Aquila | gambiano viola la quarantena e stupra una ragazza Era assistito dalla

(Di venerdì 24 aprile 2020) Unsenzatetto,inProtezione civile vicino Centi Colella, ha violentato unaaquilana. La vittima, una giovane di 28 anni, ha raccontato al quotidiano locale, Il Capoluogo, la brutale aggressione. Stava andando verso la stazione de L’Aquila percorrendo via XXV Aprile. Si è accorta che l’uomo camminava verso di lei con fare aggressivo. Per sottrarsi laha attraversato la strada. Ilha continuato a seguirla. Laha attraversato una terza volta la via quando l’uomo le si è spinto incontro chiedendole una sigaretta. Il racconto dellaLa donna, che abita nei pressi del Tribunale, ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto quando l’uomo ha tentato di baciarla e le si è appoggiato sul collo. Nessuno è andato fisicamente in soccorso della ...