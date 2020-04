Coronavirus, tutte le notizie della notte – Folla sulle spiagge in Florida. Trump alla Cina: «Se sono responsabili, devono pagare» (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieStati Uniti EPA/TASOS KATOPODIS Il presidente Usa Donald Trump durante il briefing quotidiano sull’emergenza sanitariaTrump minaccia la Cina Donald Trump torna ad attaccare la Cina sulle sospette reticenze a proposito dell’esplosione dell’epidemia di Coronavirus. Il presidente Usa continua a non escludere l’ipotesi che ci possano essere stati colpevoli silenzi da parte di Pechino nell’avvertire sui rischi dei primi contagi. Silenzio per i quali il governo cinese dovrà pagare: «Se ne sono intenzionalmente responsabili certamente – ha detto Trump – ma non se è stato un errore». Ma negli Stati Uniti prosegue anche la polemica contro la stessa Casa Bianca, accusata di aver sottovaluto l’emergenza sanitaria nei primi mesi dell’anno, ... Leggi su open.online Coronavirus : Conte annuncia il piano nazionale con le linee guida per tutte le Regioni su Facebook

Coronavirus : Conte illustra il piano nazionale con le linee guida per tutte le Regioni su Facebook

