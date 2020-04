Sono i Recovery Bond la prima arma contro il Covid-19, approvata dal Consiglio Europeo a Bruxelles (Di venerdì 17 aprile 2020) Su 694 voti espressi, forte di ben 395 voti a favore, 171 contrari, e 128 astenuti, poco fa nell’ambito della plenaria di Bruxelles, il Parlamento Europeo ha approvato l’utilizzo di Recovery Bond legati al bilancio Ue. Una risoluzione che ha di fatto unito i paesi membri nella comune lotta alla pandemia da Copvid-9, attraverso misure ad hoc. Max L'articolo Sono i Recovery Bond la prima arma contro il Covid-19, approvata dal Consiglio Europeo a Bruxelles proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 aprile 2020) Su 694 voti espressi, forte di ben 395 voti a favore, 171 contrari, e 128 astenuti, poco fa nell’ambito della plenaria di Bruxelles, il Parlamentoha approvato l’utilizzo dilegati al bilancio Ue. Una risoluzione che ha di fatto unito i paesi membri nella comune lotta alla pandemia da Copvid-9, attraverso misure ad hoc. Max L'articololail-19,dala Bruxelles proviene da Italia Sera.

