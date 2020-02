Power dopo il finale arrivano 4 spinoff e prequel, in Italia su StarzPlay (video spoiler) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Attenzione spoilerQuesta notte negli Stati Uniti si è conclusa l'avventura di Power, sei stagioni tra alti e bassi, omicidi brutali, affari svelati che hanno regalato al pubblico personaggi memorabili. Ma la serie prodotta da 50 Cent Curtis Jackson e creata da Courtney Kemp non si fermerà. Seguendo la moda contemporanea negli universi seriali, un po' come fatto da The Walking Dead, arriveranno altre 4 serie tv legate al mondo di Power. Power dopo il finale arrivano 4 spinoff e prequel, in Italia su StarzPlay (video spoiler) pubblicato su TVBlog.it 10 febbraio 2020 09:42. blogo

