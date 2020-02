L’Europa avverte ancora Erdogan: navi francesi e italiane a Cipro (Di domenica 9 febbraio 2020) L’Italia torna a Cipro inviando una nave militare – la fregata Virginio Fasan – nelle acque di Nicosia. Un segnale di estremo interesse per la politica mediterranea, visto che è la seconda volta che una nave della Marina militare italiana fa sosta (nel giro di poche settimane) in un porto cipriota. Ed accade proprio nella fase più critica dei rapporti di forza interni al Mare Nostrum tra Turchia e Paesi (quasi) alleati. Il segnale da parte delle forze italiane e Nato è eloquente. E non è un mistero che le manovre italiane, francesi, greche e cipriote nelle acque sovrane dell’isola abbiano anche il significato di un avvertimento nei confronti della Turchia, dal momento che la stessa Marina militare italiana parla, nel comunicato stampa, di “attività di presenza e sorveglianza degli spazi marittimi, in rispetto del diritto internazionale e a tutela degli ... it.insideover

