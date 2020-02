Cormezz: torna l’entusiasmo a Castel Volturno e il pubblico al San Paolo (Di domenica 9 febbraio 2020) Tira un’aria nuova in casa Napoli, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, il che è sottolineato non solo dal ritrovato entusiasmo dei ragazzi a Castel Volturno e dalle parole di Insigne, ma anche dal pieno atteso al San Paolo oggi per la gara contro il Lecce. Una partita da non sottovalutare secondo Gattuso che l’ha paragonata ad una sfida di Champions “Si respira entusiasmo a Castel Volturno, le tre vittorie consecutive hanno trasmesso la sensazione agli azzurri che la stagione si possa raddrizzare. È tornata anche l’empatia tra la squadra e il pubblico, al San Paolo sono attesi più di quarantamila spettatori, sfiorando il record stagionale di Napoli-Brescia (45.770 spettatori)” L'articolo Cormezz: torna l’entusiasmo a Castel Volturno e il pubblico al San Paolo ilNapolista. ilnapolista

napolista : Cormezz: torna l'entusiasmo a Castel Volturno e il pubblico al #SanPaolo - ilNapolista -