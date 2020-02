Verso Inter-Milan, il Diavolo si copre. Eriksen: «Vinciamo noi» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due giorni e San Siro si godrà, con annessa tensione, il derby della Madonnina. Tutto esaurito, platea planetaria e zero scaramanzia. Almeno da parte dell’ultimo arrivato, l’Interista Chirstian Eriksen. ‘Vinciamo noi – dice il danese alla tv tematica del club -. Vince l’Inter Milan, cioè noi perché nel mondo se dici Inter Milan non intendi la partita, ma semplicemente l’Internazionale’. Eriksen, che conferma di avere come idoli Michael Laudrup e Francesco Totti, è in ballottaggio con Vecino per un posto da titolare, mentre Sensi dovrebbe partire dalla panchina. Il vero dubbio di Conte riguarda il portiere. Handanovic oggi è stato il primo ad arrivare alla Pinetina per sostenere la partitella bardato con tutore protettivo al mignolo infortunato. Conte deciderà solo in extremis, Padelli, che ha già difeso i pali a Udine, è in allerta, ma Handa ... open.online

