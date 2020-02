Elena Sofia Ricci a Verissimo: ha perdonato i suoi genitori ma l’abuso non è riuscita a superarlo (Foto) (Di sabato 1 febbraio 2020) Dal padre conosciuto quando aveva già 30 anni alla violenza subita a 12 anni, Elena Sofia Ricci a Verissimo è ancora una volta un libro aperto a beneficio di chi può ricevere aiuto dal suo racconto (foto). Un’attrice straordinaria, una donna meravigliosa ma con un senso del dovere, anche di cittadina, che va oltre quando ripercorre le fasi della sua vita, quando spiega che parlare dell’abuso subito da piccola può servire a un’altra bambina o a un bambino. La mancanza del padre, la violenza che ancora oggi le procura dolore, tutto ha fatto parte di un percorso di analisi che le è servito tanto. Un padre che credeva l’avesse abbandonata e una madre “tosta” che ha perdonato per averle fatto credere questo. “Mi è costato un lavoro di analisi che continuo perché è una materia da esplorare e questo mi ha permesso di lasciarli andare via serena, di perdonarli, ho perdonato tutti”. Elena Sofia ... ultimenotizieflash

Martinacon00 : RT @Viperissima_: Elena Sofia Ricci è il garbo, il talento e l'eleganza del cinema italiano. #Verissimo - CostantiniChia : RT @Viperissima_: Elena Sofia Ricci è il garbo, il talento e l'eleganza del cinema italiano. #Verissimo - zazoomblog : Elena Sofia Ricci- Grazie ad una suora ho scoperto la fede (Verissimo) - #Elena #Sofia #Ricci- #Grazie #suora -