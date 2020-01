L’inchiesta sul carabiniere che ha contattato la signora Biagini per conto di Salvini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nei giorni scorsi abbiamo raccontato che la signora Anna Rita Biagini aveva rivelato di essere stata contattata da un carabiniere prima dello show del citofono di Salvini preannunciandole un contatto con lo staff del Capitano. Avevamo anche raccontato che l’Arma si era attivata per identificare il milite. Oggi Repubblica Bologna fa sapere che il carabiniere è stato identificato: si tratta di un maresciallo e su di lui partirà un’inchiesta. L’inchiesta sul carabiniere che ha contattato la signora Biagini per conto di Salvini Non solo: a quanto pare il carabiniere è già stato sospeso dal servizio per altre vicende: è indagato con un collega per stalking nei confronti di un avvocato e per depistaggio: A fine anno il tribunale del Riesame ha stabilito per entrambi la sospensione (provvedimento al momento in stand-by in attesa dell’esito del ricorso). L’eventuale nuovo ... nextquotidiano

petergomezblog : “20 minuti per pulire una stanza. Se non ce la fai? Ti tagliano lo stipendio”. Così lavorano le cameriere degli hot… - simplicissimus : RT @neXtquotidiano: L'inchiesta sul carabiniere che ha contattato la signora Biagini per conto di #Salvini - neXtquotidiano : L'inchiesta sul carabiniere che ha contattato la signora Biagini per conto di #Salvini -