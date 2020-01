Libri: il piccolo ‘puparo’ siciliano racconta il suo incontro con il presidente Xi Jinping (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Uno degli uomini più potenti al mondo e il piccolo Antonio Cadili, puparo di 9 anni. Non è la trama di un film, ma il racconto che Antonio ha racchiuso nel libro ‘Il presidente Xi e Antonio’, presentato oggi a Palazzo Reale, a Palermo. Un diario che ripercorre le emozioni vissute dal giovane puparo davanti al presidente Xi Jinping, incontrato per la prima volta a Palazzo dei Normanni in occasione della sua visita a Palermo e poi di nuovo in Cina. “Ci siamo conosciuti due anni fa e da allora siamo diventati amici ‘ ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè – Antonio mi ha fatto uno dei più bei regali che io abbia mai ricevuto: ha composto una melodia e l’ha dedicata a me, il suo ‘amico dal cuore grande’, come ormai è solito chiamarmi. Sono davvero emozionato perché non mi è mai ... calcioweb.eu

Libri piccolo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Libri piccolo