TMW: Il Napoli vira su Mateta, ma si inserisce l’Atletico Madrid (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Spal dice no per Petagna, e per Mateta invece si inserisce l’Atletico Madrid. La ricerca della punta per chiudere la sessione di mercato del Napoli non è facile. Dopo i due no per l’attaccante italiano, anche il centravanti del Mainz non sembra un obiettivo facile. Secondo Tuttomercatoweb infatti nella trattativa tra Giuntoli e il Mainz s’è inserito l’Atletico Madrid. Una concorrenza agguerrita, soprattutto perché i colchoneros non riescono a portare in Spagna Cavani e quindi stanno sondando le alternative. Il talento francese viene valutato circa 20 milioni di euro. L'articolo TMW: Il Napoli vira su Mateta, ma si inserisce l’Atletico Madrid ilNapolista. ilnapolista

