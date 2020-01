Grande Fratello Vip: BARBARA ALBERTI rientra, anticipazioni 27 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nelle scorse ore vi avevamo anticipato il temporaneo abbandono di BARBARA ALBERTI, ma le nuove informazioni diffuse da Mediaset rivelano che stasera ritroveremo la scrittrice nella casa del Grande Fratello Vip. In più si parla di incontro tra Licia Nunez e la sua ex, ecco le anticipazioni della puntata in onda stasera (27 gennaio): Oggi, lunedì 27 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. BARBARA ALBERTI, che aveva momentaneamente abbandonato la Casa per sottoporsi a un controllo medico, torna tra i suoi compagni. Cosa accadrà? A pochi giorni dall’acceso confronto con Rita Rusic, Valeria Marini varca di nuovo la Porta Rossa per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Obiettivo: Antonella Elia ed Antonio Zequila. La ... tvsoap

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -