Lobbying, se 34 milioni vi sembran tanti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nell’ultima settimana sono successe diverse cose interessanti nel mondo del Lobbying. Un importante convegno si è tenuto all’università Roma Tre. Due “senior” come Claudio Velardi e Gianluca Comin sono intervenuti autorevolmente nel dibattito. Su Italia Oggi Andrea Montanari ha scritto l’annuale analisi sui bilanci delle Lobbying firms. Il team di The Good Lobby ha incontrato il ministro Dadone. La prima Commissione della Camera ha abbinato le proposte di legge sulla regolamentazione del settore.Andiamo con ordine. L’analisi di Italia Oggi ci ha detto che le prime dieci società “di Lobbying” hanno conseguito -nel 2018- ricavi per 34 milioni di euro. La notizia viene commentata con enfasi: “i lobbisti devono ringraziare il governo gialloverde”, dice Italia Oggi. Mentre Dagospia si spinge a sostenere che i ... Leggi la notizia su huffingtonpost

AIannamorelli : @IlMontanari @GioGalgano @supermik14 @MilanoFinanza @CattaneoZanetto @cominandpa @inretetweet @FBAssociati… - AIannamorelli : @mauridav @supermik14 @MilanoFinanza @IlMontanari @CattaneoZanetto @cominandpa @inretetweet @FBAssociati… -