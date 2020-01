Classificare le scuole basandosi sull’estrazione socioeconomica degli alunni è un errore. Ecco perché (Di giovedì 16 gennaio 2020) «La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il plesso di via Assarotti accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie, come colf, badanti, autisti e simili». Fa specie leggere sul sito ufficiale di una scuola pubblica una presentazione di questo tipo. L’istituto comprensivo “Via Trionfale”, a Roma, è al centro delle polemiche per il testo pubblicato sul proprio sito. La ministra della Scuola, Lucia Azzolina, ha criticato fortemente la scelta dell’istituto: «Descrivere e ... Leggi la notizia su open.online

Classificare scuole Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Classificare scuole