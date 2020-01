Bomba d’acqua sull’Australia: la pioggia dà una tregua dagli incendi, ma è allarme inondazioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Piove in Australia: nelle ultime ore una Bomba d'acqua ha colpito soprattutto i territori del Galles del Sud, dove sono stati spenti ben 32 focolai. Esultano i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dei roghi, che da mesi stanno distruggendo il Paese: "Le precipitazioni non li spegneranno del tutto, ma ci aiuteranno a contenerli". Tuttavia, i fenomeni sono molto violenti e c'è il rischio che si sviluppino frane e inondazioni. Leggi la notizia su fanpage

