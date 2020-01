Milano, uccide anziana per 150 euro: poi se ne va in discoteca (Di lunedì 6 gennaio 2020) Omicidio a Milano, la vittima è un’anziana signora di 90 anni. Il suo assassino è un ragazzo bulgaro di 22, che dopo averla trucidata ha rubato 150 euro e se n’è andato in discoteca. Nuovo orrore nel milanese. Una signora di 90 anni, Carla Quattri Bossi, è stata uccisa dal suo dipendente bulgaro, un 22enne … L'articolo Milano, uccide anziana per 150 euro: poi se ne va in discoteca proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

