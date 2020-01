Cuochi d’Italia: nella nuova edizione Bruno Barbieri sostituisce Alessandro Borghese (Di lunedì 6 gennaio 2020) Cuochi d'Italia - Gennaro Esposito, Bruno Barbieri e Cristiano Tomei Bruno Barbieri sulle tracce di Alessandro Borghese. In senso prettamente televisivo, s’intende. Lo storico giudice di MasterChef, dopo aver portato nel mondo degli hotel il programma 4 Ristoranti, con il quale Borghese spopola anche in replica, prende adesso il posto del collega al timone di Cuochi d’Italia, la cui nuova edizione debutterà questa sera alle 19.30 su TV8. Cuochi d’Italia: arrivano Bruno Barbieri e la cucina etnica Lo show, che debuttò nel novembre 2017, è prodotto da Banijay Italia e da sempre ha puntato sulle ricette regionali, mostrando in ogni puntata la sfida tra due Cuochi, giudicati dagli chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Ebbene, dopo undici edizioni, ciascuna composta da venti puntate, la giuria resta la stessa ma la conduzione per una volta cambia – Borghese ... Leggi la notizia su davidemaggio

