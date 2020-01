Si sente male e muore durante un volo Easyjet, tornava dalla vacanza di Capodanno (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lavinia Greci Un 63enne inglese stava rientrando a Newcastle da Alicante dopo l'ultimo dell'anno. Ogni tentativo di rianimazione, sia sul velivolo, sia a terra, è risultato vano: per lui non c'è stato nulla da fare Si è sentito male all'improvviso, proprio mentre si trovava in volo, di ritorno da una vacanza con i suoi familiari. E su quell'aereo, purtroppo, ha perso la vita a causa di un malore. È accaduto mercoledì, proprio nel primo giorno dell'anno, su un velivolo Easyjet, dove un uomo di 63 anni è deceduto dopo essersi sentito male mentre rientrava a casa da una vacanza in Spagna. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, la tragedia si sarebbe consumata proprio durante la tratta, che avrebbe dovuto riportarlo da Alicante, in Spagna, a Newcastle in Inghilterra, a casa sua. Il malore in volo In base alle prime ricostruzioni, fornite soprattutto dai testimoni, il ... Leggi la notizia su ilgiornale

