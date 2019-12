Cancellati 180 voli a Capodanno: sciopero aereo, orari e come ottenere il rimborso (Di lunedì 30 dicembre 2019) sciopero Germanwings: Cancellati 180 voli, cosa fare, orari dello stop e come cercare di ottenere un rimborso. Brutte notizie per chi deve volare in questi giorni di Capodanno 2020, si prospettano giornate intense e difficili per tutti i viaggiatori. È iniziato infatti uno sciopero aereo di tre giorni del personale di cabina della compagnia aerea … L'articolo Cancellati 180 voli a Capodanno: sciopero aereo, orari e come ottenere il rimborso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

