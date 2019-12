Elezioni Regionali | Oliverio rinuncia alla candidatura in Calabria Serena Grandi con la

(Di martedì 24 dicembre 2019)in. L’ex governatore ha comunicato la propria decisione a Zingaretti. CATANZARO –in. L’ex governatore ha deciso di fare il passo indietro dopo il terzo avviso di garanzia ricevuto nella giornata di lunedì 23 dicembre 2019. L’esponente democratico ha comunicato la sua scelta al segretario Zingaretti in una lettera aperta, riportata da Repubblica. “Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo, non vi faccio dividere il bambino a metà – ha scritto nella missiva– di altri sono e saranno le responsabilità. La Storia si incaricherà di fare giustizia di tutto, presto o tardi. Io faccio un passo indietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia ...

