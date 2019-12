Le primarie del Partito Democratico sono entrate nel vivo

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ledelamericano continuano a provocare vivaci scontri dialettici tra gli aspiranti candidati rimasti in lizza ed a movimentare le diverse anime dello schieramento che è profondamente diviso tra i progressisti, come il senatore Bernie Sanders e la senatrice Elizabeth Warren e moderati, su tutti l’ex vicepresidente Joe Biden. Non è chiaro quale approccio potrà essere quello vincente nella sfida contro il Presidente Donald Trump e se sarà meglio puntare su un programma politico moderato e rassicurante, in grado di sottrarre al Capo di Stato almeno una parte della sua base elettorale oppure di tentare la carta del radicalismo e sperare in un’alta affluenza di donne, minoranze ed altri gruppi chiave considerati (ma a volte i dati hanno smentito queste considerazioni) anti-Trump. La sfida elettorale tra i Democratici avrà inizio il 3 febbraio del 2020 ...

