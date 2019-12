Carol Cabrino è l'arma segreta di Marquinhos - (Di venerdì 20 dicembre 2019) Marco Gentile Carol Cabrino è la sexy compagna del difensore del Psg Marquinhos che sta letteralmente spopolando sui social con oltre 440.000 follower su Instagram Marquinhos è un difensore brasiliano cresciuto nelle giovanili del Corinthians dal 2002 al 2012 e dopo una sola stagione in prima squadra la Roma lo porta in Serie A. Il 25enne di San Paolo, sotto l'ala protettrice di Zdenek Zeman, nel suo anno in giallorosso a soli 18 anni mette insieme 30 presenze convicendo tutti ma in estate viene ceduto al Psg che decide di investire oltre 30 milioni di euro, 31,4 per l'esattezza, con Marquinhos che approda nella squadra più forte di Francia dove diventa in brevissimo tempo uno dei migliori difensori della Ligue 1 e sul panorama calcistico internazionale. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2022 e il Psg dovrà muoversi per rinnovargli il contratto blindandolo ...

