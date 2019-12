«Chiamateci “terroni”», storia di un’espressione che da insulto è divenuta motivo di orgoglio (Di giovedì 19 dicembre 2019) Perché considerare il termine «terrone» come un insulto? Perché attribuirgli ancora oggi una connotazione negativa? Negli ultimi anni si stanno moltiplicando i casi di fuorisede che, con grande orgoglio, rivalutano il sostantivo «terrone» (che al Nord suona come “terùn”), spesso utilizzato nell’Italia settentrionale per descrivere gli abitanti dell’Italia meridionale in senso negativo. Terùn come insulto Da Umberto Bossi che, quando era ancora leader della Lega Nord, gridava dal palco «Mandiamo un saluto al presidente della Repubblica Napolitano. Nomen omen, non sapevo fosse terùn» (l’ex capo del Carroccio è stato condannato per vilipendio e proprio di recente ha ricevuto la grazia da Mattarella, ndr) alla maestra che è stata sospesa dalla professione per maltrattamenti nei confronti di bimbi di un asilo nido di Varese. «Sei proprio un terrone», ...

