Real Madrid | Zidane | «Mbappé? È del Psg | non manchiamo di rispetto»

(Di domenica 15 dicembre 2019) Zinedineparla delle voci di mercato che vedrebbero ilsempre più interessati a Kylian Mbappè Zinedine, in conferenza stampa, chiarisce le voci di mercato che vorrebbero Mbappè vicino al. Ecco le sue parole. «Non so nulla di cosa succede a Parigi eè un calciatore del PSG. Non commento da qui ciò che succede laggiù, sarebbe una mancanza dinei confronti del PSG. Per il resto, tutti sanno che conosco molto bene Kylian e questo è tutto. Devo rispettare la situazione». Leggi su Calcionews24.com

