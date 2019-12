Supernatural 15X07 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

Supernatural 15×07 va in onda sulla The CW americana giovedì 5 dicembre 2019. Di seguito. ATTENZIONE: l'articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI Purtroppo dopo mille avventure e battaglie per salvare il mondo, la storia di Sam e Dean Winchester arriva alla fine con l'ultima stagione. L'episodio di Supernatural 15×07 si intitola Last call, che tradotto in italiano significa "Ultima chiamata". L'emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull'episodio con alcune. Dean indaga da solo su un caso, mentre Castiel ha un'idea su come aiutare Sam a rintracciare Chuck. Negli USA l'episodio va in onda sulla The CW giovedì 5 dicembre 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano non è ancora stata annunciata.

