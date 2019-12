Gli autori della serie The Witcher di Netflix svelano i segreti del trailer finale

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'uscitaprima stagioneThediè ormai dietro l'angolo, con tutti e otto gli episodi che arriveranno il 20 dicembre. Pertanto, il servizio di streaming sta promuovendo lae, mentre ilcon la data di uscita è stato condiviso poche settimane fa, la showrunner Lauren S. Hissrich e il produttore esecutivo Tomek Bagiński hanno deciso di "scomporre" i vari elementipartendo proprio dal."Ci sono un paio di momenti nelche sono davvero importanti anche se molto sottili", dice la Hissrich. "Il momento in cui Yennefer apre uno dei suoi occhi, e poi in un'altra scena c'è Geralt che apre gli occhi. Per noi, è un tema davvero importante nella nostra, perché rappresenta l'idea di svegliarsi in una nuova vita. L'idearinascita."Leggi altro...

