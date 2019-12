Firenze | ruba whisky e picchia la cassiera | arrestato nordafricano

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Federico Garau Colto sul fatto, il magrebino ha colpito la dipendente, poi spaccato per terra una bottiglia di vetro così da ricavarne un'estremità affilata da rivolgere contro i suoi inseguitori Hato alcuni superalcolici dagli scaffali di un supermercato dipoi, colto sul fatto, si è scagliato contro unacolpendola con un forte pugno, infine ha spaccato una delle bottiglie per minacciare chiunque tentasse di fermarlo, compresi i carabinieri della stazione locale intervenuti sul posto. Protagonista in negativo della turbolenta vicenda è un pregiudicato tunisino di 46 anni, individuo regolare sul territorio nazionale ma comunque da tempo noto alle forze dell'ordine fiorentine per una serie di precedenti di polizia. I fatti si sono svolti durante il pomeriggio dello scorso martedì 3 dicembre, tra le mura della filiale di una nota catena di supermercati di ...

