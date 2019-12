Paradisi fiscali | i destini incrociati di Lionel Messi e CR7 nel palazzo dell’offshore a

ilsole24ore

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il calciatore del Barcellona e il campione della Juventus sono divisi su tutto: adesso anche sul numero dei palloni d’oro vinti. Ma le loro storie si incrociano in un edificio di Bedford Row, nel centro di Londra, dove sono transitati gli schemi che hanno portato i due fuoriclasse a essere condannati in Spagna per frode fiscale

