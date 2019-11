Germania | niente HH nelle targhe | Alludono al saluto nazista | Heil

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lavinia Greci In alcune città tedesche, ai cittadini che devono scegliere come nominare le loro automobili imposti divieti severi:"A" e "H", le iniziali del Fuhrer, ma neanche "DDD", che in tedesco significa "ai tedeschi" Vietato utilizzare "HH"in. Il motivo? La possibile allusione alHitler". Anche se sembra impossibile, è accaduto veramente. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, nei giorni scorsi, il tribunale di Münster, in Westfalia, in, ha deciso di proibire l'utilizzo della doppia lettera "HH"delle automobili. Forse per un eccesso di politicamente corretto, fatto sta che il proprietario della macchina in questione ha fatto appello al tribunale, ma ha perso. Tutti i divieti tedeschi Con il diffondersi del populismo e dei movimenti di destra, soprattutto in, l'attenzione al ...

AntonioRispol19 : @fuoridalcorotv @GiorgiaMeloni Che è una povera cretina ignorante, dato che la Germania non ha investito niente in… - VIP_LXIII : Tennisti, calciatori, ogni genere di atleti e io ci metto pure i motociclisti. E non esce niente. A ognuno il suo g… - cdghietta : @La_manina__ Se è per questo in Germania odiavano gli ebrei. Ma quel meraviglioso film, 'L' onda', non ha insegnato… -