Consiglio comunale L' Aquila Teramo per una sanità migliore

Chieti - targa vittima Foibe : scontro durante Consiglio comunale : Marco Della Corte L'episodio si è verificato in data 8 novembre durante il consiglio comunale della cittò di Chieti, il sindaco Umberto Di Primio ha urlato "vergogna" ai consiglieri che non hanno partecipato alal votazione per l'apposizione di un atarga in minore della giovane vittima Momenti di tensione in data 8 novembre 2019 a Chieti nel corso del consiglio comunale. Tutto è iniziato quando il primo cittadino del comune, Umberto ...

Il Consiglio comunale di Verona vuol diffidare Balotelli : “Diffama la nostra città” : Non è la curva del Verona che offende Balotelli, è Balotelli che diffama Verona. L’idea geniale è del consigliere comunale veronese Andrea Bacciga (Battiti per Verona), che dopo il caos razzismo scoppiato per i cori contro l’attaccante del Brescia presenta una mozione in Consiglio comunale che capovolge tutto: bisogna diffidare legalmente il calciatore Mario Balotelli e “tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ...

Palermo : Lega-Fdi-FI - 'in Consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano' (2) : (Adnkronos) - La commissione avrà il compito di conoscere le modalità con cui vengono scelte le famiglie affidatarie, quanti sono i contributi economici messi a disposizione dal Comune per il servizio di affido, quanti sono gli esiti positivi di rientro di affido del minore alla famiglia di origine

Palermo : Lega-Fdi-FI - 'in Consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - L'istituzione di una commissione straordinaria al consiglio comunale per evitare che anche "a Palermo si ripetano i fatti di Bibbiano". Ad avanzare la richiesta sono Lega, Forza Italia e FdI che in una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale Totò Orlan

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato - seppur con molte condizioni - la proposta di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio in città : Il Consiglio comunale di Milano si è detto favorevole, seppur con molte condizioni, alla proposta di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio in città. La proposta è stata approvata con 27 voti a favore, 11 contrari e 7

San Siro - sì condizionato del Consiglio comunale al nuovo stadio : non si abbatte il Meazza : Dal Consiglio comunale di Milano è arrivato il via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza, prima firma Ceccarelli, passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza, impegna però il Comune a evitare l’abbattimento del vecchio stadio Meazza. L’ordine del giorno approvato dalla ...

Milano - ok Consiglio comunale a nuovo stadio. Paletti su realizzazione : È arrivato il via libera del Consiglio Comunale di Milano all'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra sul futuro di San Siro e sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano. Ma sono 16 le condizioni che vengono poste nel documento approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti, per la realizzazione della nuova struttura voluta da Milan e Inter. Il futuro del Meazza Allo stesso tempo il documento invita anche a ...

Milano - sì del Consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Milano - sì del Consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

San Siro - sì condizionato del Consiglio comunale : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Calabria : Consiglio comunale va sciolto - serve commissario : Roma – “Il consiglio comunale di Roma va sciolto e va nominato un commissario per ripristinare la legalità e la corretta gestione della Capitale d’Italia. Il ‘caso Roma’ non è una questione locale e se il governo non vede margini per questi interventi, i romani sono certa che li vedano”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria durante il Question Time con il ministro dell’Interno Lamorgese. “Roma, il fulcro della storia e ...

Milano : Consiglio comunale approva piano di governo del territorio (3) : (AdnKronos) - Una città, 88 quartieri da chiamare per nome. Gli 88 quartieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di piazze, spazi pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo di superare il divario territoriale e sociale tra centro e periferia, creando una città

Milano : Consiglio comunale approva piano di governo del territorio (2) : (AdnKronos) - San Siro, Goccia-Bovisa, piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino sono le 6 aree della città che si svilupperanno a partire dall’insediamento di “Grandi Funzioni Urbane” come ospedali, impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative. Alla Goccia-Bovisa, dove è già in c

Milano : Consiglio comunale approva piano di governo del territorio : Milano, 14 ott. (AdnKronos) - Con 26 voti favorevoli e 12 contrari, il consiglio comunale di Milano ha approvato il piano di governo del territorio comprendente il nuovo Documento di piano, la variante del piano dei Servizi, comprensivo del piano per le Attrezzature Religiose e la variante del piano