Ti ricordi… La bellezza maledetta di David Ginola | ricordo proibito per esteti del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Bello.mente bello: fuori dal campo (più di qualcuna, specie in Inghilterra lo ricorderà) e dentro il campo. Unache diventa quasi ossessione, ossessioneper: pretende di cercarla ovunque in barba a quel po’ di concretezza che oggi forse non l’avrebbe reso materiale di nicchia, piacevole edi gioventù di belle signore, piacevoledi piedi fatati e dribbling inventati per cultori edpallonari almeno ultratrentenni. (Test appena fatto con collega calciofilo 25enne: “? E chi è?”). Lui che 26 anni fa, nel novembre 1993, si macchiava agli occhi della Francia intera dell’equivalente di un crimine: l’esclusione della nazionale transalpina da Usa 1994 e il relativo psicodramma nazionale. Per un cross, un maledetto cross sbagliato. Veloce, gran fisico, piedi in grado di far decantare il ...

laurafattore : RT @pbriziobello: Con tutto il rispetto per chi festeggia con #Halloween, stasera ho la mia festa di ricordi e bellezza di vita vera: @raf… - pHK6EGSosrBMBxG : RT @Giu_Fabiana: Puoi andare anche in capo al mondo ma la bellezza ed i ricordi non li puoi cancellare dal posto dove hai vissuto... https:… -