L’uomo che non invecchia mai | qual è il segreto nel 95enne che ha l’aspetto di un ragazzo

Italia sì - la supertiste della Costa Concordia : “Vorrei abbracciare la famiglia delL’uomo che mi ha salvato la vita” : La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della Costa Concordia, il naufragio della nave avvenuto a largo dell’isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vittime Giuseppe Girolamo, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera, aveva solo trent’anni e non sapeva nuotare. Prima di morire si è reso però protagonista di un atto di eroismo, raccontato per la prima ...

Torino - ha tentato il suicidio L’uomo che ha cercato di sgozzare la fidanzata : Ha cercato di impiccarsi nel reparto psichiatrico dell’ospedale Molinette di Torino, Mohamed Safi, il tunisino 36enne arrestato dopo che, nella notte tra venerdì e ieri, ha cercato di sgozzare con un coccio di bottiglia la fidanzata alla periferia di Torino. Ha provato a usare un camice monouso e alcuni brandelli di garza. È stato soccorso dai sanitari e dagli agenti della polizia penitenziaria. Safi avrebbe tentato il suicidio dopo gli è stata ...

Matteo Salvini - L’uomo che ha “pieni poteri” sulla destra italiana e poco altro : La manifestazione di Roma ha chiarito ancora una volta un concetto: Matteo Salvini ha i pieni poteri sulla destra italiana, potendo contare sulla formidabile spinta della sua community personale. Però, come dimostrano i fatti del Papeete, la sbornia da consenso personale è anche il vero limite del progetto Salviniano.Continua a leggere

Scontri Inter-Napoli - arrestato un tifoso del Napoli : “È L’uomo che ha investito Belardinelli” : C’era lui alla guida del Suv che investì Daniele Belardinelli durante gli Scontri prima di Inter-Napoli, vicino a San Siro, lo scorso 26 dicembre. E travolse volontariamente l’ultras nerazzurro. Ne è convinta la procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, Guido Salvini, l’arresto di Fabio Manduca, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già coinvolto nell’inchiesta della ...

L’uomo che ha raccontato l’orrore delle prigioni americane : Veduta di una sezione di Alcatraz, New York (foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images) Che cosa succede realmente in un carcere? In che condizioni vivono i detenuti? Vengono garantiti i diritti costituzionali? “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”, hanno scritto i padri costituenti all’articolo 27. In maniera analoga, anche l’VIII ...

L’uomo del giorno – Julio Olarticoechea - ‘El Vasco’ campione del mondo con l’Argentina : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è dedicata oggi a Julio Olarticoechea, portiere argentino vincitore della Coppa del mondo nel 1986 con l’Abiceleste. ‘El Vasco’ (il basco), così era soprannominato, compie 61 anni. Una carriera quasi interamente in patria, con l’unica parentesi francese del Nantes nel 1987. Inizia nel Racing Club, squadra con cui matura una certa esperienza (ben ...

August Landmesser : 75 anni fa moriva L’uomo che si rifiutò di fare il saluto nazista : Esistono persone capaci di passare alla storia con un semplice gesto: è il caso di August Landmesser, operaio tedesco che nel 1936 rifiutò di fare il saluto nazista ad Hitler. Il suo gesto è divenuto famoso grazie ad una fotografia ritrovata nel 1991, spingendo gli storici a ricostruire la tragica storia nascosta dietro di esso. August Landmesser moriva 75 anni fa: ecco chi era.Continua a leggere

Jesus - L’uomo che fece la storia del cinema leccando una palla da bowling : In queste ore sta per arrivare nelle sale cinematografiche Jesus Rolls, spin-off de Il grande Lebowski in cui poter conoscere un po’ meglio la figura di Jesus, personaggio reso iconico in pochissime battute da John Turturro in un film che di personaggi iconici ne ha anche troppi. Se ci pensate, il tempo in cui Jesus sta sullo schermo comparato all’attenzione e alla forza del ricordo che abbiamo del personaggio è abbastanza paradossale sulla ...

Tanti auguri a… Paulo Roberto Falcao - L’uomo ovunque della Roma : e pensare che la gente si aspettava Zico… : Il calcio anni ’80, da Tanti nostalgici definito il più bello, avvincente e Romantico in Italia, veniva chiaramente vissuto in maniera diverso rispetto ad ora. Niente Internet, niente social network, molte meno informazioni sui calciatori esteri, ancor di più se provenienti dal Sud America. E così accade che i tifosi si aspettano Zico, ma arriva un (fino a quel momento) meno conosciuto Paulo Roberto Falcao. Nulla a che fare con la ...

L’uomo del giorno - Jorge Campos : il portiere-attaccante che ispirò un personaggio di Holly e Benji : Di personaggi particolari il calcio ne ha regalati tanti. Ma Jorge Campos è qualcosa di diverso. L’ex portiere del Messico è una leggenda. Campos compie 54 anni. Un portiere stravagante, che si disegnava da solo le divise (con colori a dir poco sgargianti) e che giocava anche da attaccante. E dire che arrivò tardi al calcio. Fino a 22 anni provò gli sport più svariati: dal tennis al basket, dal baseball al surf. Inizia come punta, ...

L’uomo del giorno – David Trezeguet - l’attaccante ‘invisibile’ che poi diventava letale : Il classico attaccante d’area vecchia maniera. Invisibile (spesso) per tre quarti di gara, poco partecipe al gioco in tanti momenti del match, ma quantomai letale al primo pallone utile, che puntualmente finiva in rete. Di chi stiamo parlando? Di David Trezeguet, ‘L’uomo del giorno’ di oggi di CalcioWeb. L’ex attaccante della Juventus, protagonista della consueta rubrica della nostra redazione, compie 42 ...