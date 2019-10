Tennis - Coppa Davis 2019 : i convocati dell’Italia per le Finals a Madrid. Berrettini e Fognini i riferimenti - Bolelli per il doppio : Il conto alla rovescia è terminato e la sfida alle Finals di Coppa Davis 2019 è stata lanciata. Dal 18 al 24 novembre, sul veloce indoor della “Caja Magica” di Madrid, assisteremo al nuovo format della manifestazione a squadre più importante del Tennis mondiale. Sono 18 le squadre a prendervi parte, suddivise in sei gironi. Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone; Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia; Gruppo C: Argentina, Germania, ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i possibili convocati dell’Italia. Fognini e Berrettini le punte - Bolelli per il doppio. Sonego e Seppi sperano : Manca un mese alle finali di Coppa Davis 2019, o meglio del nuovo formato, che nulla mantiene e molto stravolge dell’Insalatiera così come s’è conservata lungo gli anni, con la sola eccezione del Challenge Round abolito fin dal 1972 in favore del Gruppo Mondiale. L’Italia, che è arrivata al nuovo e controverso evento di Madrid tramite la non complessa vittoria in India a inizio anno, è inserita in uno dei sei gironi che si ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Godiamo di un grande movimento - in Coppa Davis i nostri avversari ci temeranno” : Parlare di un momento felice per l’Italia maschile del Tennis è quasi un eufemismo se si va a guardare la classifica ATP: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Risultati che possono decisamente confortare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti in vista dell’impegno a Madrid (Spagna) della fase finale di Coppa Davis che andrà in scena nel suo nuovo formato dal ...

Tennis - Corrado Barazzutti fiducioso sulle possibilità dell’Italia in Coppa Davis : “Abbiamo una squadra molto forte” : Non ci sono dubbi che l’Italia maschile del Tennis stia vivendo un momento molto positivo: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Ecco che il capitano non giocatore Corrado Barazzutti può essere estremamente fiducioso pensando a Madrid (Spagna) e alla fase finale di Coppa Davis che andrà in scena nel suo nuovo formato dal 18 al 24 novembre. L’Italia, inserita nello ...

Tennis - ATP Cup 2020 : la risposta alla Coppa Davis - si inizia a gennaio 2020. Le prime 19 partecipanti - Italia con Berrettini e Fognini? : La ATP Cup sarà una delle grandi novità della prossima stagione di Tennis, il 2020 si aprirà infatti con questa kermesse che andrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio. Si tratta della risposta della ATP alla Coppa Davis (montepremi di 15 milioni di dollari), è una competizione per Nazioni che sostituisce i classici tornei di inizio anno (eccezion fatta per il 250 di Doha) e che precede gli Australian Open. A partecipare alla manifestazione ...