Dazi | Trump a Mattarella | «Italia grande amica | trattamento speciale»

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca : «I rapporti con l'Italia sono ottimi» Sullo stop ai Dazi arriva il no : Il presidente americano ha ricevuto il presidente della Repubblica nello Studio Ovale. Sul tavolo i dazi e la situazione in Siria

Dazi - Mattarella incontra Trump alla Casa Bianca : “Confrontiamoci - no a ritorsioni”. Il tycoon : “Ue approfittò dei miei predecessori” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca Sergio Mattarella. Al centro dell’incontro c’è la nuova guerra dei Dazi tra Stati Uniti ed Europa che rischia di penalizzare soprattutto il settore dell’agroalimentare italiano. “Mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo che eviti una spirale di ritorsioni. E bisogna cercarlo subito”, ha tenuto a precisare il ...

Le tensioni sui Dazi al centro dell'incontro Trump-Mattarella : Sui dazi è necessario “trovare un punto di incontro” per “evitare ritorsioni”. È il punto centrale dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Unione europea - ha dichiarato Trump - deve evitare ritorsioni per i dazi Usa sulle importazioni europee da 7,5 miliardi di dollari che scatteranno dal prossimo 18 ottobre, ...

Trump annuncia sanzioni contro il governo turco e aumenti sui Dazi sull'acciaio : Donald Trump ha annunciato su Twitter che a breve firmerà un ordine esecutivo “per imporre sanzioni contro dirigenti ed ex dirigenti del governo turco e qualsiasi persona che contribuisca alle azioni destabilizzanti della Turchia nel nordest della Siria”. Saranno inoltre aumentati i dazi sull’acciaio sino al 50% e fermati i negoziati per un accordo commerciale con Ankara da 100 miliardi di dollari.“Sono stato ...

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella guerra commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

Dazi - una nuova crisi è in arrivo. E la politica di Trump ne è in gran parte responsabile : A dare tra i primi l’avviso che una complessa e pesantissima recessione era in arrivo è stato, nel febbraio 2008, il grande economista Nouriel Roubini con un articolo dal titolo più che eloquente: “Anatomy of a Financial Meltdown” (Anatomia di un crollo finanziario) che ora viene riproposto da Project Syndicate per festeggiare i 25 anni dall’inizio delle sue pubblicazioni. Di quella crisi, poi ribattezzata The Great Recession per distinguerla ...

Oggi vertice Trump-Liu He - ma è vera svolta sui Dazi? : Milano. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che incontrerà Oggi il vicepremier cinese Liu He dopo la ripresa dei negoziati commerciali cominciata ieri a Washington. I colloqui tra le delegazioni delle due superpotenze in vista del primo round dei nuovi rincari annunciati dalla Casa Bi