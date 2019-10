Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) I campionati sono fermi per lasciare spazio alle Nazionali, in attesa delle gare valide per Euro 2020 si è giocata un’amichevole internazionale che ha regalatoed emozioni, 2-2 tra. Le reti di Gnabry e Havertz illudono la, poi nella ripresa si è scatenata l’. Le prime reti sono state siglate dal centrocampista del Bayern Monaco e dell’attaccante del Bayer Leverkusen, rispettivamente al 15° e al 22° del primo tempo, nella ripresa Di Alario, al 66°, e Ocampos, all’85° hanno fissato il risultato sul definitivo 2-2. In campo alcuni ‘italiani’, lo juventino Emre Can, il calciatore dell’Udinese, De Paul Lautaro Martinez (Inter) e Dybala (Juventus). Sono rimasti in panchina, invece, Pezzella (Fiorentina) e Musso (Udinese). Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

CalcioWeb : Amichevoli internazionali, gol e spettacolo tra #Germania e #Argentina: finisce 2-2 - skillandbet : ? #Pronostici Amichevoli Internazionali ? ?? - FSGC_official : ??| arbitri internazionali sammarinesi per le sfide che vedranno in campo Messi e Alexis Sanchez: Barbeno e Tuttifr… -