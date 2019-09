Space Jam film stasera in tv 28 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 28 settembre 2019)Jam è ilin tv sabato 282019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVJamin tv:La regia è di Joe Pytka. Ilè composto da Michael Jordan, Bill Murray, Thom Barry, Theresa Randle, Wayne Knight, Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson, Shawn Bradley, Ahmad Rashad.Jamin tv:Sul Pianeta dei Nerdlucks, il lunapark elettronico sta per fallire per mancanza di nuovi divertimenti. Alla ricerca di soluzioni per rimettere in sesto la situazione, Swackhammer, padrone del lunapark e capo dei Nerdluks, invia un gruppo sulla Terra con il compito di rapire i Loony Tunes e carpire i segreti del loro successo…Jamin tv: ...

antonellaa262 : Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 28 settembre.… - ellyzanzi : RT @gio_prankster: Il sito di Space Jam è ancora online dopo ventitré anni. E no, non l'hanno mai aggiornato, quindi è identico a come appa… - Daniela_Caruso : #SpaceJam, ecco qualche curiosità sul film anni '90 con #MichaelJordan -