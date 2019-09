Sciopero 27 settembre sui cambiamenti climatici La scienza e la politica | gli allarmi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Cortei in 130 Paesi nel mondo e in 160 città italiane. Tutti in piazza per loglobale che chiude la Week for Future, iniziata venerdì scorso e organizzata nelle stesse giornate in cui all’Onu era in corso il vertice sul clima. Studenti, attivisti e cittadini oggi scendono di nuovo per le strade dopo gli strike del 15 marzo e del 24 maggio col sostegno anche del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti (M5S), che ha invitato i presidi a giustificare le assenze dei ragazzi che partecipano. E proprio a lui scrivono i giovani di Fridays For Future Italia, il movimento ispirato da Greta Thunberg, che in un post su questo sito suggeriscono al Miur come sostenere la loro battaglia per il clima. Loro come tanti altri blogger de ilfattoquotidiano.it hanno accettato di dare il loro contributo a questa giornata con riflessioni e analisi sul tema deie della ...

