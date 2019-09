Nuoto | chiesti 20 anni di reclusione per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo Sentenza

Fonte : oasport

È stata chiesta una condanna a 20diper Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano i quali sono sotto processo per ildel nuotatoree della sua fidanzata. L'atleta, colpito per errore da un colpo di pistola, è rimasto paralizzato e oggi il pm Elena Neri ha presentato la sua tesi: i due imputati sono accusati, oltre che dell', anche di aver premeditato l'aggressione con l'aggravante di futili motivi. Marinelli e Bazzano hanno ottenuto il rito abbreviato, laè prevista per il 30 settembre.

