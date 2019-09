Università Cattolica | aumentano le immatricolazioni

Università : anche la Cattolica alla Milano Movie Week : Milano, 16 set. (AdnKronos) – anche l’Università Cattolica partecipa alla Milano Movie Week, la manifestazione culturale dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo in programma fino al 20 settembre. L’Ateneo, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, promuove l’iniziativa intitolata ‘Matera, Materia del Sacro” che rientra tra le attività realizzate nell’ambito del ...

Endemol Shine : selezioni per Rai 1 e per un concorso con l'Università Cattolica : La casa di produzione Endemol Shine Italy propone casting per due ben noti programmi di Rai 1, e cioè La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno. Nel primo caso si cercano persone con la passione per la cucina, nel secondo le cosiddette 'identità nascoste'. Inoltre, sempre Endemol seleziona giovani professionisti e studenti, in collaborazione con l'Università Cattolica, per un importante concorso. Casting per programmi tv Sono tuttora in ...

Università Cattolica - iscrizione a Farmacia fino a 13 settembre : Roma – Una nuova figura professionale di farmacista che si integri nella rete sanitaria sul territorio, fornendo gli strumenti culturali e scientifici per essere un vero consulente della salute e del benessere: e’ questo l’obiettivo formativo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, attivo presso la facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ Cattolica a Roma. “Il Corso di laurea ...

Lombardia : accordo con Università Cattolica e 150mila euro per convegni sui longobardi : Milano, 6 ago. (AdnKronos) – accordo tra la Regione Lombardia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per ‘ricordare’ i longobardi. In occasione dei 1450 anni dall’arrivo del popolo longobardo in Italia (568-569) – anniversario che ricorre quest’anno – sosterranno iniziative congiunte per “promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza della civiltà ...