Gli rimane il braccio incastrato e la decisione che prende è incredibile ma gli salva la

Akash Kumar/ "Mi hanno chiesto di fare dei reality ma voGlio rimanere nella moda" : Akash Kumar ospite presso gli studi di Storie Italiane. Il modello ex partecipante di Ballando con le Stelle si è raccontato in collegamento tv

Il ministro Catalfo (M5s) : "Quota 100 rimane - possibili miGlioramenti" : Stessa impostazione per "il reddito di cittadinanza, li faremo", ha precisato l'esponente pentastellata

Pratiche e consiGli per rimanere protetti sul web : Più servizi si utilizzano in rete, più account si creano, più persone navigano attraverso il web e più pericoli insorgono. Ovviamente sono pericoli legati alla sicurezza dei nostri dati e alla privacy. Per evitare spiacevoli soprese ecco una guida pratica per rimanere protetti sul web.

Luca Sardella : "Michael Jackson mi chiese di curarGli le piante e di rimanere in America" : Luca Sardella è stato intervistato dal quotidiano Libero in occasione dell'inizio della nuova stagione televisiva, che lo vedrà nuovamente impegnato con Parola di pollice verde su Rete 4 e con la sua rubrica Speranza verde a Striscia La Notizia. Volto familiare del piccolo schermo italiano, Luca Sardella ha saputo conciliare nel corso della sua carriera entrambe le sue passioni, quella per l'agraria e per la musica pop, raccogliendo successi ...

Titanic - nuove immagini daGli abissi : il relitto filmato da Atlantic Production. Ecco cosa rimane : Il Titanic si sta sgretolando negli abissi, nelle prime immagini 4K del relitto si può notare come la struttura si stia sgretolando per l’effetto del tempo. Lo stato di conservazione del transAtlantico è molto peggiorato rispetto all’ultima immersione, che risale a 14 anni fa L'articolo Titanic, nuove immagini dagli abissi: il relitto filmato da Atlantic Production. Ecco cosa rimane proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGP - Biaggi su Lorenzo : “La cosa miGliore per lui è rimanere alla Honda” : Il quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike Max Biaggi è intervenuto su Facebook in questi giorni parlando delle vicende che coinvolgono il motociclismo, soprattutto in chiave mercato. Il 48enne romano ha espresso il proprio giudizio sulle questioni Jorge Lorenzo e Johann Zarco. Su Lorenzo, da sempre stimatissimo da Biaggi, alla ricerca forse di una nuova avventura dopo una stagione deludente ...

Sport Mediaset : Icardi vuole rimanere all’Inter - ha chiesto e ottenuto la maGlia numero 7 : Mentre il Napoli continua a cercare Maurito Icardi, Mauro Icardi non si fila nemmeno di striscio né il Napoli né tutto quel che anche vagamente somiglia alla squadra azzurra. A meno di clamorose svolte, De Laurentiis sembra indossare i panni di Adele H, la donna follemente innamorata – fino all’ossessione – del tenente Pinson. Ma siamo nel calciomercato, non in un film di Truffaut. Nel palleggiamento tra vita reale e vita ...

Resta bloccato sul Frecciarossa in partenza : la fiGlia minorenne rimane da sola sulla banchina : È successo nella stazione di Potenza Inferiore. La ragazzina è stata notata dagli agenti della Volante, mentre il padre dal...

Nadia Toffa : sui social il commovente addio della famiGlia - “rimane tutto l’amore che ci hai donato” : La famiglia di Nadia Toffa ha scelto la pagina Instagram dell’amata conduttrice, morta ieri a soli 40 anni, per l’ultimo commosso saluto. “Cara piccola grande Nadia – si legge nel post – figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi“. “Si spegne con te una ...

«Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi».

La Juve toGlie Dybala dal mercato ma il suo futuro rimane un mistero : Ieri pomeriggio, alle 18 ora italiana, il mercato della Premier League si è chiuso, lasciando strascichi pesanti in casa Juve. Il ds Fabio Paratici, in questi ultimi giorni, ha trascorso più tempo a Londra che in Italia per concludere gli affari riguardanti gli scambi Cancelo – Danilo con il Manchester City e Dybala – Lukaku con il Manchester United e per cercare di sistemare anche Sami Khedira. Di tutte queste operazioni solo quella con i ...

Addio al governo grillino : ma Di Maio e Conte voGliono rimanere a palazzo : Giuseppe Conte prova a rinviare la crisi di governo. Non un “governo dei No”, non un “governo da spiaggia”. Il

Bitter Sweet - trame : Gli Onder chiedono aiuto ad Asuman per far rimanere Bulut con loro : La serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continua a regalare forti emozioni. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, molto probabilmente dopo la breve pausa di ferragosto, svelano che Hakan e Demet faranno il possibile per far rimanere Bulut con loro. Gli Onder cercheranno di corrompere Asuman sapendo che non riesce a rinunciare al denaro per poter incastrare Ferit Aslan il giorno in cui ci ...

Schone al Genoa rimane a bocca aperta per l'accoGlienza : 'Non immaginavo fosse così' : Il Genoa e i suoi tifosi attendevano da giorni l'arrivo di Lasse Schone. Il centrocampista ex Ajax è atterrato quest'oggi 6 agosto all'aeroporto Cristoforo Colombo intorno alla 13 con un volo charter, accolto da centinaia di supporters rossoblu e dallo staff dirigenziale del Genoa. Aeroporto gremito per Lasse Schone: 'Non ci credevo' Lasse Schone ha subito rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa da giocatore rossoblu: "Sono davvero molto ...