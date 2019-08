Infortunio Zaza | gli aggiornamenti in vista dell’Atalanta

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ripresa della preparazione per il Torino. I calciatori rientrati nella notte dalla trasferta inglese di Wolverhampton hanno fatto una seduta defaticante, mentre tutti gli altri elementi attualmente a disposizione hanno svolto una sessione tecnico-tattica. La prima diagnosi circa l’occorso a Simone, nel finale del match di ieri sera, riferisce di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori indagini, anche se il calciatore salterà la trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, gliindell’Atalanta CalcioWeb.

